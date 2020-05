Matera, sicurezza stradale: nuovo intervento Anas sulla «Basentana»

MATERA - L’Anas ha consegnato oggi i lavori per il miglioramento della strada statale 407 «Basentana» nel territorio di Salandra. L’intervento prevede una spesa di 7,9 milioni di euro per intervenire su due chilometri della strada, allargandola, realizzando una nuova barruiera spartitraffico, sostituire le barriere laterali, rifare la pavimentazione e la segnaletica orizzontale.

Nel cosiddetto «intervento principale - ha precisato l’Anas - è in fase di gara uno specifico accordo quadro per un investimento di circa 25,6 milioni di euro» per le nuove barriere spartitraffico; per gli altri tratti sono «in fase di progettazione esecutiva investimenti complessivi per 87 milioni di euro».