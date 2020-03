Emergenza Coronavirus, a Matera sindacati denunciano aumento prezzo beni di prima necessità

MATERA - Con una nota inviata al sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, i sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil e le associazioni dei consumatori Adoc, Adiconsum e Federconsumatori, hanno chiesto di intervenire, anche con la convocazione dell’osservatorio comunale sui prezzi, per monitorare gli aumenti su beni di primi necessità, in una fase difficile per anziani e cittadini procurata dall’epidemia da coronavirus.

«Chiediamo - hanno scritto le associazioni di categoria - la convocazione dell’osservatorio comunale dei prezzi, per una disamina delle problematiche esposte. Ciò consentirebbe di denunciare e chiedere alle autorità preposte interventi immediati per contrastare e stroncare manovre speculative su beni e servizi di prima necessità in danno dei cittadini». Il riferimento agli aumenti riguarderebbe generi alimentari di prima necessità e alcuni prodotti farmaceutici.