Bimbo di 3 anni scompare nel nulla: scattano le ricerche nel Materano

BARI - Ricerche sono in corso nelle campagne di Metaponto di Bernalda (Matera) per trovare un bambino di circa tre anni di cui non si hanno più notizie da alcune ore. Secondo quanto si è appreso, stamani il bambino che stava giocando in casa, si sarebbe allontanato in un attimo di distrazione dei genitori, che sono imprenditori agricoli. Nella zona sono al lavoro forze dell’ordine e vigili del fuoco, che stanno utilizzando anche dei droni per trovare il bambino.