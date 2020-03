Matera, il sindaco ai concittadini al Nord: se rientri il sistema sanitario non reggerà

Il sistema sanitario del Sud «non riuscirebbe a reggere l’impatto di una escalation di contagi che potrebbe essere innescato da un’ondata di ritorno dei lavoratori» attualmente al Nord: lo ha scritto il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, in un appello in cui ha invitato i suoi concittadini impegnati al Nord a «pazientare non tornare finché il pericolo non sarà cessato».

De Ruggieri ha chiesto ai lavoratori che sono al Nord «un doloroso gesto di generosità e responsabilità": tornando al Sud, metterebbero «in pericolo la vita dei propri cari e di tutta la comunità». Infine, De Ruggieri ha sottolineato che i divari infrastrutturali fra Nord e Sud «andranno colmati. Il Mezzogiorno - ha concluso - non può essere l’anello debole della catena del sistema Italia».