Matera 2019, il bilancio della Fondazione: venduti 70mila passaporti

MATERA - Matera è stata la Capitale Europea della Cultura «che, in assoluto, ha registrato il tasso di crescita turistica più alto": è uno dei dati emersi oggi, a Matera - che è stata Capitale nel 2019 - in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

I dati definitivi - è stato spiegato - sono in via di elaborazione e saranno definitivi nei prossimi giorni, ma ve ne sono già di disponibili. Fra questi, i 70 mila «passaporti" venduti (il documento per assistere a tutte le manifestazioni in programma lo scorso anno, finito nelle mani di turisti nel 65 per cento dei casi e di lucani nel 44 per cento). Il 2019 ha significato anche «grande visibilità» per la città dei Sassi e per la Basilicata, con oltre 3,2 miliardi di «potenziali contatti», secondo la fondazione «equivalenti ad un investimento in comunicazione pari ad oltre 116 milioni di euro», oltre a 1.500 servizi radiotelevisivi e approfondimenti e 60 mila articoli sulla stampa e sul web: «Hanno parlato di Matera 2019 le testate di più di 41 Paesi del mondo».

Dal punto di vista del programma culturale, ha coinvolto 268 artisti italiani e 214 internazionali e 18 mila persone, oltre a 1.500 volontari. Nel 2020 la fondazione vuole «consolidare le attività e i progetti realizzati nel 2019» ed ha approvato un bilancio di previsione pari a sei milioni di euro.