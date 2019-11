In viaggio dalla Svezia a Matera in groppa a 2 asini: la storia di Helena e Carlo

MATERA - Un viaggio in groppa a due asini dalla Toscana alla Svezia e poi giù fino in Puglia e Basilicata: è l'idea di Carlo Magnani di La Spezia e Helena Kogemork di Stoccolma, marito e moglie che hanno intrapreso questa avventura con i loro inseparabili asini Tony di 12 anni e Aurora Alba di 10. Il loro progetto di slow tourism «Un attimo sto arrivando» è iniziato nel 2016 e da allora il quartetto non si è più fermato. «L'iniziativa - spiega Carlo - è all’insegna della vita per apprezzare tutto quello che di bello c’è in modo lento, viaggiamo a piedi con i nostri quadrupedi in lungo e in largo, finché la salute ci accompagna». La coppia ha fatto tappa a Matera, città della Cultura Europea 2019 anche se di solito evita le grandi città: «Per gli asini il caos cittadino è un problema, prediligiamo le campagne o i paesini, ma questa era una meta obbligata».

Un viaggio che sembra non avere fine: «Finché ce la facciamo vorremo continuare questa esperienza unica», spiegano. La coppia di pellegrini cerca solo qualcuno che offra ospitalità di notte, foraggio e fieno per Tony e Aurora Alba, e possibilmente in caso di pioggia un piccolo riparo. Eccoli immortalati nella città dei Sassi dove sono ospiti del maneggio San Nicola.