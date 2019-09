Matera 2019, un concerto fra i Sassi con il compositore della musica spettarla

Un concerto diffuso di note scritte e «suoni naturali» che farà vibrare la città di Matera. Uno dei maggiori compositori al mondo della cosiddetta «musica spettrale», Georg Friedrich Haas, con i migliori musicisti del territorio lucano, insieme per «Musiche per Matera», opera originale, che sarà eseguita in prima assoluta in sei suggestivi luoghi del centro storico e dei rioni Sassi della Capitale europea della Cultura 2019, domani, sabato 21 settembre, dalle ore 18.30 alle 24.

Commissionata dal Lams (Laboratorio Arte Musica e Spettacolo) con la direzione artistica di Giovanni Pompeo, la consulenza di Vincenzo Santarcangelo, la sinfonia è coprodotta con la Fondazione Matera Basilicata 2019 nell’ambito del progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 Voices of Spirits. La struttura narrativa è in sei composizioni per sei diversi ensemble e solisti per un totale di 80 musicisti, componenti dell’Orchestra di Matera e della Basilicata, riconosciuta dal Fus (Fondo unico per lo spettacolo) e promossa dall’Associazione culturale «R. D’Ambrosio».

La sinfonia «Musiche per Matera» è stata pensata per sei luoghi della città come una sua «mappatura psicogeografica" concepita dal talento e dall’immaginazione del celebre compositore austriaco, durante una Residenza artistica tenutasi nel novembre scorso, nella quale ha scelto i luoghi acusticamente più suggestivi del centro storico e dei Rioni Sassi. Luoghi che permettessero di realizzare delle composizioni in grado di affascinare e coinvolgere, grazie alla «fusione» di note scritte al suono delle campane e ai rumori naturali degli ambienti, creazione artistica e misticismo. Si parte dalla Sala Levi di Palazzo Lanfranchi dove si potrà assistere alle Installazioni sonore per strumentisti eseguite da un ensemble composto da viola, clarinetto basso, fagotto, fisarmonica, tre corni e due sousaphone. Per poi passare negli Ipogei di Palazzo Lanfranchi con sei percussionisti, e dopo negli Ipogei del complesso monastico di Sant'Agostino, dove sei pianisti suoneranno tre pianoforti a coda, accordati a un sesto di tono di distanza ciascuno.

Nella Chiesa di Sant'Agostino si terrà il concerto per organo mesotonico e ottetto d’archi. Infine, di forte impatto sensoriale sarà il concerto nell’oscurità totale, del quartetto d’archi che si esibirà sul palco della Casa Cava. Congiuntamente a tutto questo, il centro storico diventerà il palcoscenico dell’esecuzione di «Matera per sempre: Marcia discendente - Marcia ascendente», per banda tradizionale del Sud Italia composta per l’Orchestra di fiati «R. D’Ambrosio» di Montescaglioso che sfilerà da piazzetta Pascoli a piazza San Giovanni, più volte, con una fermata speciale alla lapide di Via Cappelluti commemorativa dell’eccidio nazista del 21 settembre 1943.