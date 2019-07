Matera, vendevano cocaina ed eroina ai tossici della città, compresi minorenni: 2 arresti

I carabinieri di Matera hanno arrestato due 31enni del posto, Roberto Quaranta e Francesca Martino, il primo in carcere e la seconda ai domiciliari, per spaccio di sostanze stupefacenti continuato in concorso. Le indagini sono scaturite a luglio 2018: i due, legati sentimentalmente, acquistavano ogni giorno droga ad Altamura per poi venderla a vari tossicodipendenti nel Materano, compresi minorenni. L'attività di spaccio è stata documentata da pedinamenti, riprese foto e video. I due per distinguere i tipi di sostanza la chiamavano 'bianca' (cocaina) e 'nera' (eroina).