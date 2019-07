Fiamme nelle campagne del Materano: distrutti 50 ettari di bosco

MATERA - Sono state necessarie circa cinque ore di lavoro dei Vigili del fuoco per spegnere un incendio divampato, per cause da accertare, in contrada San Leonardo di Pisticci (Matera) e che ha distrutto 50 ettari di bosco, macchia mediterranea e sterpaglie. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi di Tinchi, Metaponto e Ferrandina (Matera), squadre di volontari e i Carabinieri forestali. Si è inoltre reso necessario l’intervento di un mezzo aereo che ha effettuato alcuni lanci di acqua.