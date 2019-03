Sequestrati a Policoro 70 kg di bianchetto: una denuncia

MATERA - Gli agenti del commissariato di polizia di Policoro, nel corso di un’attività svolta con la Capitaneria di Porto, hanno sequestrato un carico di circa 70 chili di “sardina” allo stadio giovanile, meglio conosciuto come “bianchetto” o “novellame”, appena sbarcato, e di cui è vietata la pesca. Il responsabile, un quarantenne cosentino con precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per detenzione, sbarco e trasporto finalizzato alla commercializzazione e somministrazione del pesce sequestrato.

A suo carico è stata comminata inoltre una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 6 mila e un massimo di 36 mila euro. All’esito dell’attività, il pescato è stato affidato alla Capitaneria di Porto per poi essere ceduto in beneficenza.