Gallipoli, nei pescherecci gasolio a prezzo agevolato: sequestrati

GALLIPOLI - Nei pescherecci gasolio a prezzo agevolato, ma la documentazione non è in regola e allora scattano i sequestri del carburante e delle imbarcazioni.

L'operazione è stata messa a segno dai finanzieri della Sezione operativa navale di Gallipoli nell'ambito dei controlli disposti dal Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Bari. Controlli necessari per verificare, alla luce dei significativi rincari sul prezzo dei carburanti, eventuali illeciti.

Le ispezioni sono state eseguite a mare sulle imbarcazioni che beneficiano di un prezzo di acquisto del gasolio notevolmente inferiore a quello di mercato, in virtù del regime di tassazione agevolata riservato al comparto della pesca. E a Gallipoli i finanzieri hanno individuato e sequestrato le due motobarche da pesca, circa 350 litri di gasolio e denunciato i proprietari per le irregolarità rilevate nella documentazione necessaria per fruire delle agevolazioni.