Stava rubando in un cantiere edile nel Salento: arrestato 42enne

TAURISANO - Stava rubando materiale edile da un cantiere a Ruffano. Durante la scorsa notte, i carabinieri della stazione di Ruffano hanno arrestato nella flagranza di reato, per furto aggravato, un uomo di 42 anni, poiché sorpreso dai militari mentre asportava materiale edile da una abitazione in ristrutturazione. Abitazione di proprietà di un maresciallo dei Carabinieri, che fa il Comandante di Stazione in altra regione italiana. Espletate le formalità di rito, l'arrestato è stato trasferito nel proprio domicilio, in regime di arresti domiciliari così come disposto dall’autorità giudiziaria, informata da quell’Arma.