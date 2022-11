CAMPI SALENTINA - I ladri entrano in chiesa ma non per pregare. Mettono le mani sulle offerte dei fedeli e portano via circa 10mila euro.

Ad accorgersi del furto è stato il parroco della parrocchia San Francesco d'Assisi, che ha sporto denuncia ai carabinieri di Campi Salentina. Pare che i ladri si siano introdotti da una finestra, da lì hanno raggiunto un ufficio della chiesa e dopo aver rovistato ovunque hanno trovato, in un cassetto, i soldi delle offerte. Una somma cospicua, pari a circa 10mila euro in banconote di vario taglio.

Nessuno avrebbe visto o notato qualcuno. Il colpo è quasi sicuramente avvenuto di notte. La scoperta è stata fatta solo la mattina seguente, quando il parroco si è recato nell'ufficio e ha notato il disordine lasciato dai ladri.

Altro furto a Copertino. I ladri, questa volta, dopo essersi introdotti all'interno del liceo scientifico Don Tonino Bello hanno forzato il distributore di bibite e snack racimolando poco più di un centinaio di euro in monete. Anche in questo caso indagano i carabinieri.