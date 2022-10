Posti di lavoro in cambio di favori: sospeso per un anno ex dg Asl Lecce Rodolfo Rollo

LECCE - Il gip del Tribunale di Lecce Simona Panzera ha disposto la sospensione per un anno dall'incarico nei confronti di Rodolfo Rollo, direttore generale della Asl di Lecce, che si era già dimesso dopo essere stato indagato nell'ambito della maxi-inchiesta sulle promesse di posti di lavoro in cambio di favori, in cui risultarono coinvolti, tra gli altri, anche l’ex assessore al Welfare della Regione nella giunta Emiliano, Totò Ruggeri, e alcuni sindaci salentini.