Salve, perde il controllo della moto, muore un centauro di 39 anni

SALVE - Tornava a casa in moto, dopo una cena con gli amici, ma la sua corsa si è fermata sull'asfalto. Per sempre.

Marcello Giangreco, 39 anni, di Salve, è morto ieri sera, poco dopo le 21.30, sulla Salve-Pescoluse, all'altezza dall'hotel La Conca. Inutile ogni tentativo di soccorso e di rianimazione dei sanitari, arrivati poco dopo in ambulanza. Per lui non c'era già più nulla da fare.

Giangreco viaggiava a bordo di una moto, una Speed triple Triumph. Non era sua quella moto. Pare, stando alle prime testimonianze raccolte dai carabinieri di Tricase, che fosse di un amico e che lui si fosse offerto di portargliela a casa. Ma qualcosa è andato storto lungo la strada.

Giangreco è stato disarcionato dal mezzo, cadendo violentemente sull'asfalto. La moto, invece, ha proseguito la sua corsa per alcuni metri prima di fermarsi. Poi il silenzio e la macchina dei soccorsi che si è subito messa in moto. C'era chi chiamava il 118, altri che avvertivano i familiari. Ma Marcello aveva già salutato la vita.

Quando è arrivata l'ambulanza del 118 i rianimatori hanno tentato di tutto ma senza riuscirci. Il corpo è arrivato in ospedale ormai privo di vita.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri. Già ieri sono stati eseguiti i rilievi fotografici per ricostruire la dinamica. La salma attente il via libera del magistrato di turno per i funerali.