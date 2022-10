LECCE - Pioggia battente dal pomeriggio su tutto il Salento. Al momento non si registrano danni, ma desta qualche preoccupazione la situazione di Parabita e Matino, i due comuni che si trovano nel punto più alto delle Serre salentine dove si registrano numerosi allagamenti di strade e scantinati. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, personale della Protezione civile e vigili urbani. Alcuni automobilisti a Parabita sono stati soccorsi dopo essere rimasti in panne, perché intrappolati dall’acqua, soprattutto nella zona del passaggio a livello e del sottopasso per Tuglie dove si sta provvedendo a deviare il transito delle auto.

Ulteriori disagi si sono creati in un'altra zona del Salento. La pioggia persistente ha completamente allagato tre centri salentini rendendoli inaccessibili. A Lucugnano, Alessano e Corsano, i Carabinieri hanno bloccato gli ingressi ai centri abitati perché assolutamente impraticabili. Ad Alessano, decine di auto in panne sommerse dall'acqua, arrivata anche dalle campagne circostanti. Dalla Protezione Civile la raccomandazione ad utilizzare l'auto solo per estrema esigenza. La situazione ad Alessano nella foto che segue.

Questa invece la situazione a Lucugnano (foto sotto)