Caro energia, l'Asl Lecce corre ai ripari: il vademecum per risparmiare

Un vademecum per sensibilizzare il personale contro gli sprechi, e quindi favorire un risparmio energetico negli ambienti di lavoro, è stato redatto e diffuso dall’Asl di Lecce. Il 'codice' per contestare il caro bollette suggerisce i comportamenti più corretti e sostenibili da adottare dagli uffici in corsia. Gli ambiti principali in cui si interviene sono: l’utilizzo attento delle apparecchiature elettroniche (computer, stampanti, fotocopiatrici.), l'illuminazione e la climatizzazione.

Si stima, secondo quanto comunicato dall’Asl, che comportamenti virtuosi, se adottati da tutto il personale, possano condurre a risparmi, sulla bolletta energetica dell’azienda, dal 5 al 15%, con una conseguente riduzione delle emissioni di C02 in atmosfera. Particolare attenzione viene rivolta alla climatizzazione. Per ottenere il miglior comfort e al contempo contenere i consumi energetici, viene suggerito, è presente nel vademecum, un abbigliamento idoneo alle temperature del periodo. Oltre a dei consigli, il Codice contiene anche delle regole. In estate, nei locali destinati ad attività non sanitarie, è «assolutamente vietato impostare i termostati a una temperatura inferiore ai 26 gradi (- 2 gradi di tolleranza), o comunque con una differenza di temperatura tra l’esterno e l'interno maggiore di sei gradi».

In inverno nei locali destinati ad attività non sanitarie, durante il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento, la temperatura deve essere mantenuta a 20 gradi (con una tolleranza di +2 gradi). È vietato utilizzare negli uffici e nelle aree comuni sistemi di riscaldamento portatili a integrazione dell’impianto esistente. Il Codice scoraggia "l'utilizzo dell’ascensore che incide sui consumi complessivi dall’1 al 5% del consumo elettrico complessivo di un edifico adibito ad uffici».