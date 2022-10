Nardò, colpì 19enne con il calcio della pistola dopo lite: arrestato presunto responsabile

La polizia di Nardò (Le) ha arrestato un giovane pregiudicato del posto autore dell'aggressione avvenuta nella prima serata del 1 ottobre, in pieno centro (Piazzetta Sant'Antonio). Il giovane, S.J., 20 anni, aveva colpito un 19enne con il calcio della pistola dopo una lite per futili motivi. Inizialmente gli agenti hanno perquisito la sua casa dove si trovava il padre, mentre il ragazzo era irreperibile. Nel corso della perquisizione hanno trovato diverso materiale, tra cui un machete, due coltelli a scatto ed un manganello in ferro telescopico. Il giovane si è nascosto nell’abitazione di un parente, e quando è stato catturato aveva nella tasca destra dei pantaloni una cartuccia da guerra per fucile semiautomatico cal. 5,56 NATO, un proiettile per pistola semiautomatica, un coltello multiuso, un accendino in metallo colore argento con lama a scatto e gr. 0,58 di hashish. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari.