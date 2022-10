NARDO' (Lecce) - La lite degenera e un ragazzo finisce in ospedale per un colpo in testa ricevuto col calcio di una pistola. Serata violenta, ieri, in piazzetta Sant'Antonio, nel cuore del centro storico. A denunciare quanto accaduto è stata la stessa vittima, di 19 anni, che poco dopo la mezzanotte si è presentato col padre al commissariato di polizia. Il ragazzo, di Copertino, ha raccontato che tutto ha avuto inizio all'incirca alle 22, quando sua sorella avrebbe iniziato a litigare con un'altra ragazza.

Il ragazzo sarebbe intervenuto in difesa della sorella scatenando la reazione di un trentenne di Nardò, anche lui in piazza, che con una pistola scacciacani ha prima esploso tre colpi in aria e poi lo ha colpito alla testa.

La vittima è stata medicata in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. La polizia è sulle tracce dell'aggressore.