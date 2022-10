Taviano-Casarano, si ribalta con l'auto e resta incastrato: 23enne in ospedale

LECCE - I vigili del fuoco di Gallipoli (Le) sono intervenuti questa notte intorno alle 4 per un incidente stradale sulla SP321 tra Taviano e Casarano: una vettura era capovolta sulla carreggiata e i pompieri hanno estratto dalle lamiere il conducente, classe 1999. Il giovane è stato condotto poi in ospedale in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce.