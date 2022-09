Gallipoli, auto in fiamme insieme a sterpaglie: uomo soccorso da Vigili del Fuoco e 118

Intorno alle 10 di questa mattina i Vigili del Fuoco di Gallipoli sono intervenuti in contrada Calamate per un incendio di sterpaglie e di un'autovettura. Sul posto c'era un uomo che ha avvertito un malore. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e prestato i primi soccorsi. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.