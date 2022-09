Monteroni di Lecce, in casa con 2kg di cocaina, armi e denaro: arrestato 26enne

I carabinieri di Lecce hanno arrestato a Monteroni (Le) un giovane di 26 anni trovato in possesso di 2 chili di cocaina con relativo materiale per il confezionamento. Inoltre aveva un'ingente somma di denaro contante e un fucile da caccia calibro 12 insieme a una pistola scacciacani calibro 8 modificata. Tutto è stato sequestrato e il responsabile portato in carcere a Borgo San Nicola.