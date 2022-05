«Street Food Business», l'aiuto agli imprenditori del settore nel libro di un salentino

Un manuale per le aziende che operano nel settore dello street food, che necessitano di essere ascoltate e aiutate dal momento che sono state abbandonate da istituzioni, governo, comuni e associazioni di categoria: è questo l'obiettivo del manuale «Street Food Business», del pugliese Francesco D'Agostinis, consulente strategico ed esperto di marketing specializzato proprio nel settore dello street food. Un intento nobile dal momento che l'autore, che si occupa di ristorazione e beverage fin dal 2008, dal 2015 aiuta imprenditori e professionisti a ridisegnare le proprie aziende e riposizionarle sul mercato.

Il manuale, uscito per Self Publishing Vincente, è un esempio unico in Italia per chi si occupa del settore street food, in quanto dà consigli su come migliorare le performance della propria azienda, trasformarsi e raggiungere la leadership nel campo, comprendere i segreti per affrontare ogni evenienza, prosperare anche in periodi di crisi come questo. E secondo D'Agostinis, che nel manuale rivela informazioni che solitamente condivide nelle consulenze private, è possibile creare una nuova categoria di «street fooder», una sorta di nicchia che faccia la differenza sul mercato. «In un momento così tanto sfidante e complesso, caratterizzato da insicurezze e repentini cambiamenti di rotta, questo libro colma la spasmodica ricerca di rassicurazione, consigli e direzioni chiare da seguire, per il bene delle aziende e del lavoro - si legge in una nota - Uno dei motivi per cui è stato pubblicato questo libro, è quello di cercare di trasferire, a più imprenditori possibile, la visione e le competenze sul mondo del business food, in modo da diventare capaci di prendere le decisioni necessarie a superare questo momento».