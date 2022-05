Lecce, allo sportello Asl attese interminabili per esenzione ticket

BARI - «Un solo dipendente allo sportello che deve sbrigare 60 pratiche al giorno di esenzione ticket e cambio del medico di base: quello che sta accadendo nello sportello Asl di Lecce è una gravissima mancanza di rispetto nei confronti dei cittadini. Ore di interminabili attese e proteste legittime che, tuttavia, sono state raccolte dal dipendente, esposto così alla rabbia dell’utenza senza essere responsabile del disservizio. Una situazione dovuta, come al solito, alla carenza di personale che non è stata sanata». Lo denuncia il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale pugliese, Paride Mazzotta.

«E, così, un solo dipendente deve dare i numeri per la fila ed espletare le pratiche. Tradotto: un inferno. I cittadini, esasperati, hanno anche chiamato le forze dell’ordine che, giunte sul posto, non hanno potuto che accertare la situazione. Allora, chiedo formalmente alla Asl Lecce perché non si sia provveduto ad assumere personale in sostituzione dei lavoratori andati in pensione o in malattia, gravando così tanto sull'utenza», conclude.