PORTO CESAREO - Invita l'automobilista indisciplinato a spostare l'auto in divieto di sosta e per tutta risposta viene aggredito e minacciato.

Vittima dell'aggressione è stato il comandante della polizia Locale di Porto Cesareo, Cosimo Tafuro. Il capo dei vigili, ieri mattina, era in servizio insieme ad un agente: in occasione del primo maggio la marina si è popolata come non mai e il comandante ha voluto essere presente in strada e dare manforte ai suoi agenti.

È stato così che ha notato l'auto parcheggiata dove non si poteva, in prossimità di una gelateria del centro. La multa andava fatta, ma soprattutto l'auto doveva essere spostata. L'automobilista, che stava mangiando il gelato, non è stato daccordo ed è è diventato una furia: prima avrebbe iniziato a inveire contro la polizia locale, poi se la sarebbe presa col comandante, spintonandolo. Soltanto dopo se ne sarebbe andato, con la multa in bella vista sul tergicristalli. L'aggressione ovviamente è stata denunciata, se ne stanno occupando i carabinieri di Porto Cesareo.

Intanto la sindaca di porto Cesareo, Silvia Tarantino, ha espresso solidarietà al comandante Tafuro e all'agente a nome di tutta l'amministrazione comunale.

«La violenza, tanto verbale quanto fisica - dice - non ha ragione d'essere e va fermamente condannata e mai giustificata. Colgo l'occasione per comunicare che per la stagione estiva arriveranno rinforzi con unità stagionali in seno al comando di polizia locale. Non solo. Assumeremo altri agenti in pianta stabile attraverso specifico concorso. Al comandante Tafuro e a tutta la sua squadra l'augurio di buon lavoro sempre all'insegna del rispetto delle regole, delle persone, dell'ambiente intorno a noi e del codice della strada».