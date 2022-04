TedXLeverano, il 24 aprile seconda edizione all'insegna del cambiamento, con Enrico Melozzi, Matteo Santori e molti altri

LEVERANO - Dopo il successo dello scorso anno arriva nella cittadina salentina la seconda edizione del TEDxLeverano con una

giornata dedicata al tema “Una Nuova Forma”. L'appuntamento è per il 24 aprile 2022 nel Teatro Comunale di Leverano.

Il TED nasce negli Stati Uniti ed è un evento gestito da una fondazione non-profit il cui scopo è riassunto nelle parole del curatore, Chris Anderson: “attivare il potere delle idee di cambiare il mondo”. La conferenza annuale di TED ospita da 25 anni i migliori pensatori al mondo, da Bill Gates, Philippe Starck, Isabel Allende. Da questo spirito di diffusione delle idee nascono i TEDx, conferenze organizzate in maniera indipendente in tutto il mondo, fedeli al format dell’evento: diffondere le proprie idee al mondo in 18 minuti attraverso i cosiddetti speech – discorsi – visualizzabili gratuitamente sulle piattaforme streaming delle diverse organizzazioni.

TEDxLeverano è entrato a far parte della grande community del TED nel 2021 con la sua prima edizione dedicata alla “Consistenza dell’invisibile” con il quale, grazie allo speech del divulgatore scientifico Barbascura X si è classificato 15° come TEDxTalks più popolari al mondo nel 2021 e 1° in Italia.

Quest’anno l’evento, organizzato da un gruppo di volontari, in collaborazione del Comune di Leverano e l’Università del Salento con la rete Alumni Isufi sarà all’insegna del “cambiamento”. Il tema scelto è Una Nuova Forma e tra i nomi che vedremo sul palco troviamo il direttore d’orchestra Enrico Melozzi, il commissario tecnico della nazionale italiana Ferdinando De Giorgi, il fondatore delle sardine Matteo Santori e molti altri, pronti a stupirci con le loro idee.

Anche quest’anno gli organizzatori dedicheranno del tempo all’Innovation Corner, un format creato per fare da palco a brillanti start up del nostro territorio, che all’esterno del teatro Comunale di Leverano parleranno delle loro realtà, diffondendo cultura dell’innovazione, con lo scopo di incoraggiare la progettualità e l’imprenditoria giovanile. Una novità della seconda edizione del TEDxLeverano sarà la partecipazione dei ragazzi, in particolare degli studenti dell’Istituto Comprensivo Geremia Re di Leverano, i quali la mattina dell’evento saliranno sul palco vestendo per la prima volta i panni di “speaker”. Gli organizzatori hanno scelto per loro il tema del “cambiamento climatico” che sarà delineato in quattro presentazioni completamente organizzate dai ragazzi. L’idea è avvicinare la nuova generazione verso tematiche e dibattiti contemporanei, mettendoli in gioco e diventare attori attivi del mondo.

Tutte le informazioni sul sito www.tedxleverano.com