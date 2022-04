Ascensore del campanile in piazza Duomo a Lecce: l'avvio dal 14 maggio

MILANO - Tredici maggio 2022: è il giorno in cui l’ascensore panoramico del campanile seicentesco di piazza Duomo a Lecce, progetto cui la cooperativa Artwork lavora da mesi, verrà inaugurato e presentato alla città, diventando operativo dal giorno dopo. «Si tratta di un’opera interamente finanziata da Artwork - comunica la cooperativa leccese - che consentirà l’arrivo in 43 secondi fino al terzo livello del campanile, vale dire ad un’altezza di circa 43 metri, dove sono presenti quattro balconi che consentiranno ai visitatori di ammirare il panorama a 360 gradi, anche grazie a binocoli con sensori multimediali in grado di focalizzare l’attenzione sui punti di interesse principali del territorio. Tra cui, nei giorni di cielo limpido, il mare salentino e la costa albanese».

Le visite al campanile saranno effettuabili da maggio a settembre, con orario 10-20 e tre turni programmati per ogni ora aperti a 20 visitatori per volta. I ticket saranno in prevendita dal 1° maggio, come già detto a partire dal giorno successivo all'inaugurazione, e si potranno acquistare online sul sito www.chieselecce.it, nella biglietteria di piazza Duomo e nei punti vendita autorizzati. I disabili motori potranno accedere all’impianto con l'assistenza di apposito personale, tenendo comunque conto delle caratteristiche strutturali e murarie dell'edificio storico.