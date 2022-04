Emiliano alla Bit: «La Puglia è uno stato d'animo»

MILANO - Oggi, alla Borsa Internazionale del Turismo, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, è stato accolto nello spazio espositivo Puglia: «Il turismo - ha detto - è professionalità, è cucina, è bellezza ma è anche un’occasione di conoscenza, per cui ci auguriamo che la vacanza in Puglia possa diventare la chiave di attrazione di qualunque attività umana e, quindi, per investimenti economici. Ma si può venire da noi anche semplicemente per scrivere un libro, studiare o sposarsi o per rilassarsi, per immaginare una storia d’amore. Insomma, la Puglia è uno stato d’animo e, chiunque venga da noi, in pochi secondi diventa pugliese perché qui potete sentirvi a casa anche in un posto che ancora non conoscete».

La novità dell’edizione 2022 sono gli itinerari turistici dedicati all’artigianato, quale espressione di arte e cultura della Puglia. Ospite del padiglione della Puglia anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. «C'è tanto da fare - ha dichiarato, come riporta una nota della Regione Puglia - oggi, finalmente, vediamo che si riparte. La Puglia ha fatto molto e anche in questi due anni di crisi ha retto. Dobbiamo imparare, il futuro non sarà più come prima, fra le parole chiave c'è la sostenibilità e in Puglia l’avete già portata avanti. In Puglia, in Italia, c'è un patrimonio immenso e quando, lo possiedi, hai il dovere di mantenerlo, di farlo crescere se ci riesci e di farlo rendere, cosa non banale». Alla BIT partecipano 40 operatori turistici pugliesi che, in quattro giorni, avranno la possibilità di incontrare fino a 50 buyers provenienti da tutto il mondo. I colloqui B2B sono stati accuratamente preparati on line, dove le aziende pugliesi hanno potuto selezionare con grande anticipo i buyers ed il mercato di riferimento al quale sono interessati».