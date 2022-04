Un incendio distrugge un'auto e un furgone adibito a paninoteca mobile nel Salento

STERNATIA - Un incendio ha distrutto a Sternatia, un furgone adibito a paninoteca mobile ed una Fiat Multipla dello stesso proprietario. L'allarme è scattato intorno alle ore 18, quando una squadra dei vigili del fuoco di Maglie, unitamente ad un supporto del comando provinciale di Lecce, è intervenuta a Sternatia in via Matria per un incendio. L’intervento dei vigili del fuoco è stato reso difficoltoso per la presenza di sei bombole di gpl, delle quali due interessate dalle fiamme. Messa in sicurezza la zona, senza che ci fossero feriti o problemi di altra natura, i vigili del fuoco hanno iniziato l’attività investigativa al fine di risalire alle cause dell’incendio. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che il 35enne proprietario giunto sul posto con l’autovettura, mentre era intento a riscaldare una piastra, si è accorto che le fiamme provenivano dalla friggitrice. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti.