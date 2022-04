«Un secco no dei sindaci del Salento al parco eolico nel canale di Otranto»

LECCE - I sindaci salentini ribadiscono il loro «no» al parco eolico nel canale di Otranto. «Ci siamo ritrovati a Castro - spiega il capogruppo de La Puglia domani in Consiglio regionale pugliese, Paolo Pagliato - nella stanza del sindaco in Municipio, per dialogare sulla battaglia comune che stiamo portando avanti contro il mega parco eolico che vorrebbero installare nel Canale d’Otranto. All’incontro hanno partecipato i sindaci delegati dai colleghi della fascia costiera, quindi i sindaci di Castro Luigi Fersini, di Santa Cesarea Terme Pasquale Bleve, di Diso Salvatore Coluccia e di Castrignano del Capo Franco Petrarca, oltre ad alcuni consiglieri in rappresentanza degli altri Comuni». «La linea - assicura - è condivisa: abbiamo ribadito il nostro no all’istallazione del parco eolico nel Canale d’Otranto, seppur abbiamo evidenziato di essere tutti a favore della transizione ecologica e quindi delle energie rinnovabili. Ma non a danno del territorio, del paesaggio e del turismo».