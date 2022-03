Lecce, nuova ondata di scippi: cresce l'allarme

LECCE - Due furti in poche ore in pieno centro. E l'allarme cresce. Gli episodi, che hanno visto vittime due donne, si sono verificati ieri. Poco prima della mezzanotte una ventenne, che percorreva viale Don Minzoni in sella ad una bicicletta, è stata affiancata da uno scooter con a bordo due uomini che le hano portato via lo zainetto appoggiato sul cestino anteriore della bici. Dentro c'erano soldi (circa 50 euro) telefonino e i documenti. La ragazza fortunatamente non è rimasta ferita.

Poche ore prime, nei pressi di Porta San Biagio, è stata presa di mira una signora di 63 anni. La donna stava passeggiando quando un uomo l'ha raggiunta, ha afferrato la sua borsa ed è scappato via, facendola cadere per terra. Anche in questo caso solo un grosso spavento, anche se qualcuno ha allertato un'ambulanza del 118.

I due episodi seguono di pochi giorni quelli di via Cicolella, in cui è rimasta ferita una donna, e l'altro su viale dell'Università.