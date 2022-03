Incidente nel leccese, feriti due giovani: un 22enne finisce in ospedale col codice rosso

LECCE - Era circa l'1 di notte, quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Gallipoli è intervenuta sulla SS 101 nei pressi dello svincolo "Nardò Zona Industriale" per un incidente stradale, che ha visto coinvolta un'autovettura marca Fiat modello Bravo. A bordo della vettura c'erano due giovani. Gli occupanti, una ragazza di 25 anni e un ragazzo di 22 sono rimasti feriti. Quest'ultimo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale "Fazzi" di Lecce, per una profonda ferita riportata alla testa. I vigili del fuoco hanno mezzo in sicurezza l'autovettura.