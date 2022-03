Incidente sulla Statale 101, coinvolti quattro calciatori della Primavera del Lecce

Lecce - Incidente stradale, ma senza conseguenze, per quattro calciatori della «Primavera» del Lecce. Lo schianto si è verificato alle 17 di oggi, sulla Statale 101, al termine della seduta d'allenamento al comunale di San Pietro in Lama, e ha coinvolto tre macchine. In una, un'Audi, c'erano i calciatori, tutti tra i 18 e 20 anni, di nazionalità islandese, finlandese e rumena.

Stando alla ricostruzione dei vigili del fuoco e della polizia locale, l'incidente si è verificato in direzione Lecce, all'altezza dello svincolo per la tangenziale. L'Audi dei giocatori ha impattato - la dinamica è al vaglio della polizia locale di Lecce - un'altra Audi di grossa cilindrata, guidata da un imprenditore cinese. Nell'impatto è rimasta coinvolta, ma marginalmente, una terza vettura, una vecchia Fiat Punto.

I calciatori, dopo l'allenamento, stavano rientrando nelle rispettive abitazioni. Nessuno di loro è rimasto ferito, così come gli occupanti delle altre automobili.