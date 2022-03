Lecce, olio di oliva non tracciato: scatta il sequestro

LECCE - Oltre 27 quintali di olio d'oliva destinato al'uso alimentare, ma privi di tracciabilità, sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Lecce nel corso di controlli sulla genuinità dei prodotti volti alla repressione delle frodi alimentari .

La merce era custodita in silos e contenitori in un’azienda di deposito e confezionamento di olio ed era totalmente priva della documentazione su acquisto, origine e provenienza. Il valore della merce sequestrata ammonta a circa 30.000 euro. Sono state contestate sanzioni per 5.500 euro.