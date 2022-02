LECCE - Tre automobili in fiamme all'alba. Alle 5 circa due squadre dei Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenute nel capoluogo salentino, piazzale Siena, per un incendio che stava interessando tre autovetture.

Sul posto, gli equipaggi dei Vigili del Fuoco, trovavano una Volkswagen Passato di proprietà di M.F. del 1980 e una Peugeot 208 di proprietà di L.A. del 1962 interessate da un incendio generalizzato. Si procedeva immediatamente ad attaccare le fiamme al fine di evitare che anche una terza autovettura, una Opel Corsa, di proprietà di G.C. del 1965, venisse coinvolta da queste. La stessa rimaneva danneggiata a seguito di irraggiamento termico.



Al momento sono in corso le indagini per ricostruire l'evento e stabilire le cause che hanno generato il rogo.