Gallipoli, armi e turisti sulla navetta abusiva: denuncia e sanzioni

Gallipoli - Finisce nei guai il conducente di una navetta che effettuava il servizio di trasporto di turisti senza alcuna autorizzazione. Gli agenti del commissariato di Gallipoli lo hanno fermato questa mattina all'alba. A bordo c'era una comitiva di giovani, turisti provenienti dal Veneto e dalla Sicilia, che avevano pagato sei euro a testa per il servizio.

Il conducente, un 35enne di Galatone, è risultato sprovvisto dei necessari titoli amministrativi e dunque ha ricevuto una sanzione da 800 euro. Non solo. È stato denunciato anche per porto abusivo di armi atte ad offendere. A bordo del mezzo, infatti, i poliziotti hanno trovato tre mazze da baseball di legno e due sfollagente telescopici in metallo.

Approfonditi i controlli, gli agenti di polizia hanno scoperto che l'uomo, resosi conto che stava per essere fermato, ha chiesto ai turisti, tutti ventenni, di inventare una scusa e non dire che avevano pagato per il servizio ma che semplicemente erano stati soccorsi perchè uno di loro si era sentito male. Se il controllo fosse andato bene avrebbero ricevuto il rimborso del biglietto pagato e colazione in omaggio. L'uomo, pochi giorni prima, era stato fermato e gli era stata contestata la mancata presenza, sulla navetta, del registro di bordo.

Nei giorni scorsi un altro ragazzo è stato denunciato. Era in auto insieme ad altri cinque amici, tutti diciottenni di Roma, in vacanza alla Baia Verde. Il giovane guidava un'auto di cilindrata superiore al consentito, inoltre erano tutti senza mascherina. Anche in questo caso patente ritirata e multa.