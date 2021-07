Galatina, picchia la compagna: in carcere dopo la condanna

Galatina - Dopo la condanna scatta l'arresto. È finito in carcere un galatinese di 67 anni. Dovrà scontare 4 anni e 8 mesi per lesioni e maltrattamenti alla compagna.

I fatti risalgono al 2019, quando la polizia viene allertata dall'ospedale di Galatina per un caso sospetto. Al Pronto soccorso una donna, accompagnata da un uomo, aveva profonde ferite sul

volto e sulla parte superiore del corpo, giudicate guaribili in un mese. Si giustificò dicendo che era stata aggredita da un cane di grossa taglia ma nonbastò a salvare il compagno, che venne arrestato.

In attesa di giudizio l'uomo era tornato in libertà, poi ieri, in esecuzione della sentenza, è stato condotto in carcere.