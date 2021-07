A Cutrofiano l'officina per smontare le auto rubate

Cutrofiano - In un capannone un'officina per lo smontaggio delle auto rubate. Lo hanno scoperto gli agenti del Commissariato di Galatina e della Squadra Mobile di Lecce che hanno denunciato un 56enne di Cutrofiano, proprietario di un deposito, per ricettazione.

Gli agenti hanno scoperto nell'officina-autocarrozzeria, non autorizzata, un'area parzialmente delimitata da un cancello scorrevole. Dentro c'era una LAND ROVER modello RANGE ROVER, sprovvista di entrambe le targhe, con vetro posteriore destro infranto e parte del cruscotto già parzialmente smontata, risultata rubata il 7 luglio scorso a Ugento.

Il proprietario dell'officina, messo alle strette ha confermato che nel capannone aveva il compito di smontare i veicoli che gli venivano recapitati da non meglio indicati soggetti e di consegnare le parti da rivendere al mercato nero, infine, di disfarsi delle parti non “ricettabili” e dei telai.

Nel piazzale antistante l’autofficina, all’interno di un furgone intestato all’uomo erano stipate parti di carrozzeria di due autovetture modello FIAT 500 Abarth 595 e Fiat 500 X, inoltre, in un altro furgone di colore bianco marca RENAULT modello Master, sempre di sua proprietà era custodito il tetto modello cabrio di una Fiat 500.

Sui banconi da lavoro erano adagiati attrezzi tipici da officina solitamente utilizzati per il “taglio” della carrozzeria, nonché gru idrauliche mobili per il sollevamento dei motori, mentre sull’intera area interna ed esterna sono stati ritrovati parti di telai con evidenti tagli da flex, parti meccaniche e cablaggi elettronici, parti di tappezzerie, cruscotti e sedili, numerosi pneumatici montati su cerchi, svariati gruppi ottici e comunque tutti privi di elementi identificativi.

La ROVER è stata restituita al proprietario, tutto il resto è finito sotto sequestro.