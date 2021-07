Schianto in moto, muore 40enne di Collepasso

Collepasso - È morto ieri pomeriggio ad Orbassano (Torino), in un terribile incidente in motto, il 40enne Pierwalter Cataldo. L'uomo, originario di Collepasso, era in sella alla sua Yamaha R1 quando per cause ancora tutte da chiarire ha colliso con una Fiat 500 guidata da una donna, che viaggiava nella stessa direzione.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per il 40enne, che è morto sul colpo. Prima di finire a terra Cataldo, che percorreva una strada che collega Torino a Beinasco, avrebbe colpito un palo. L'ipotesi su cui si lavora è che sia accaduto qualcosa mentre la vittima era in fase di sorpasso.