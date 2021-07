Lecce, Bombardieri (Uil): diritto alla vita e al lavoro

LECCE - «Oggi che dobbiamo ridisegnare il nostro Paese, nei confronti del Governo e della politica nazionale, ma anche delle istituzioni locali, rivendichiamo delle scelte valoriali: il diritto alla vita, alla sicurezza, alla dignità del lavoro». Lo ha detto il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, intervistato a margine del Consiglio nazionale della Uiltrasporti a Lecce.



«Si riparte, purtroppo - ha aggiunto - con un milione di posti di lavoro in meno, soprattutto per i giovani e le donne, che sono stati i più colpiti in questa fase della pandemia. E si riparte con una serie di crisi aziendali che stanno scoppiando e che sono causate anche da multinazionali che non sempre rispettano le persone e i Paesi in cui operano. Noi, invece - ha sottolineato Bombardieri - chiediamo che si riparta dal lavoro, ricostruendo il Paese con investimenti nelle infrastrutture e con scelte di politica industriale. C'è la necessità di assumere queste decisioni, di riformare gli ammortizzatori sociali, di parlare di politiche attive del lavoro, di impegnarsi sulla formazione e sulla riqualificazione professionale. Vorremmo che si facessero queste scelte di fondo - ha proseguito il segretario generale della Uil - che la storia dei lavoretti, dei bonus, dei voucher finisse e che si parlasse di lavoro dignitoso e stabile. Tutto ciò, però, in un contesto di sicurezza sul lavoro che per noi resta fondamentale a fronte di una logica secondo cui si punta a recuperare il profitto perso in questi mesi anche sulla pelle dei lavoratori. E questo - ha concluso Bombardieri - per noi è inaccettabile».

«Il Covid ha segnato uno spartiacque, c'è bisogno di cambiare il modello di sviluppo di questo Paese coinvolgendo il sindacato». Lo ha detto - secondo quanto reso in un comunicato - il segretario nazionale della Uil Trasporti, Claudio Tarlazzi, a margine del Consiglio nazionale della Uiltrasporti che si conclude oggi a Lecce.

«Noi - ha aggiunto - saremo giudicati dalle prossime generazioni per quello che faremo. Serve agire senza indugi per ricostruire un Paese diverso, un Paese migliore, mettendo al centro di ogni iniziativa politica - ha concluso Tarlazzi - la qualità del lavoro come condizione principale per il progresso».