Gallipoli, si fingevano ambulanti per spacciare: beccati dai poliziotti in costume da bagno

GALLIPOLI - Droga spacciata in spiaggia a Gallipoli da finti ambulanti e beccati dai poliziotti in costume da bagno: scattano tre arresti in località “Baia Verde”. Tanti i cittadini gambiani fermati nelle ultime ore dalla polizia. Si tratta di Bakary Trawally, di 25 anni; Lamin Ceesay di 26 e di Masireh Ceesay di 24. Gli agenti del commissariato locale li hanno sorpresi in flagranza, nella serata di ieri. Il personale di polizia, infatti, non era in divisa ma in costume per mimetizzarsi fra i bagnanti.

I poliziotti hanno notato la scena: un acquirente si è infatti avvicinato, acquistando un grammo di marijuana per circa 15 euro. Ma quella è stata soltanto l’ultima cessione: gli investigatori tenevano i tre ragazzi stranieri sotto osservazione da diversi giorni. Tutte le vendite di droga sono state così documentate fra gli ombrelloni, davanti a famiglie e bambini. Al momento dell’intervento della polizia, è subito scattata la perquisizione dei tre alla presenza degli agenti del Reparto prevenzione crimine di Lecce.

Sono stati sequestrati complessivamente addosso ai fermati 570 euro in banconote da piccolo taglio, oltre ad alcuni grammi di marijuana e cocaina, già suddivisi in piccole dosi custodite in bustine di cellophane. I tre indagati, risultati anche irregolari sul territorio nazionale, su disposizione del pm di turno presso la Procura della repubblica di Lecce, Maria Vallefuoco, sono stati condotti in carcere, a Borgo San Nicola. Mentre i giovani identificati come acquirenti della droga sono stati segnalati ai prefetti di rispettiva competenza - Terni, Piacenza e Salerno - per uso personale a scopo non terapeutico di stupefacente.