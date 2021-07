Catena Fiorello a Galatone

Lecce - Domani alle 21 Galatone ospiterà Catena Fiorello Galeano che presenterà il suo nuovo romanzo «Amuri» (Giunti editore). L’appuntamento è nell'atrio del Palazzo Marchesale di piazza SS. Crocifisso. Dialogherà con l’autrice la professoressa Mariagrazia Rizzo. L’incontro con la scrittrice è promosso dall’amministrazione comunale.

Nel corso della serata interverrà anche il sindaco Flavio Filoni, che porgerà all’autrice siciliana i saluti e il benvenuto della comunità di Galatone. «È uno dei grandi appuntamenti della rassegna estiva, avremo il piacere - afferma il primo cittadino - di ospitare Catena Fiorello per la presentazione del suo nuovo romanzo Amuri. La lettura e la cultura sono infrastrutture essenziali per lo sviluppo e il futuro di una comunità. Gli incontri con gli autori e il dialogo attorno ai libri fanno parte di questo orizzonte».



In base alle disposizioni e alle misure anti-Covid i posti a disposizione saranno distanziati e limitati. Per partecipare all’evento è quindi necessario prenotarsi chiamando ai numeri 329.1688899 - 0833.864900 (dalle 10 alle 13) oppure inviando un messaggio WhatsApp.