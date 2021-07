Guasto piano cottura agriturismo Salento, due feriti

Lecce - Un ospite di un agriturismo a Uggiano La Chiesa, in Salento, è rimasto ferito dall’improvviso ritorno di fiamma di uno dei fuochi del piano cottura in uso ai villeggianti nelle unità abitative della struttura. L’improvvisa fiammata ha generato un principio d’incendio, subito spento. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

È rimasto ferito, in modo più lieve, anche un tecnico dei Vigili del fuoco: durante il successivo sopralluogo per verificare il cattivo funzionamento dell’impianto, è stato raggiunto anche lui da una fiammata.