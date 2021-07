Lecce, donna muore dopo intervento chirurgico la Procura ha disposto l’autopsia

Pisignano - Donna muore pochi giorni dopo un intervento chirurgico. Una vicenda da chiarire per i familiari, che hanno deciso di sporgere denuncia. Le uniche cose certe, al momento, sono la morte della donna di 56 anni, residente a Pisignano (frazione di Vernole) e l’intervento per dimagrire, realizzato pochi giorni prima, per un bypass gastrico.

L’intervento chirurgico era stato programmato da tempo. La donna aveva fatto alcuni accertamenti nei mesi precedenti ed è stata contattata lo scorso 22 giugno per fissare un pre-ricovero per il giorno successivo. L’intervento si è tenuto la mattina del 24 giugno presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Il 28 giugno, però, mentre la donna era ancora ricoverata in ospedale, si è verificata la tragedia.

La donna avrebbe avuto un arresto cardiaco.

I familiari, però, vogliono vederci chiaro ed hanno presentato, lo stesso giorno del decesso, una denuncia presso il posto fisso di polizia in ospedale con gli avvocati Cristian Mulino e Luigi Rella.

Secondo quanto riferito dai legali dei familiari, la donna, durante i giorni del ricovero, lamentava dolori addominali e presentava decimi di febbre. Il marito, dipendente di una ditta che lavora proprio in ospedale, ha fatto visita alla moglie la mattina presto del 28 giugno. In tarda mattinata, poi, la tragedia. La donna sarebbe morta per un arresto cardiaco, ma i familiari vogliono certezze sulle cause del decesso.

A seguito della denuncia, la salma è stata trasferita presso l’obitorio dello stesso ospedale leccese. Sembra che nel registro degli indagati, come da prassi in casi simili, siano iscritti alcuni operatori sanitari.

Il prossimo 2 luglio, il sostituto procuratore Roberta Licci conferirà l’incarico ad dott. Alberto Tortorella ed al prof. Nicola Palasciano di effettuare l’autopsia sul corpo della donna. La tragedia ha colpito profondamente la piccola frazione di Vernole dove la donna viveva, Pisignano.

Il suo paese la ricorda come una donna solare e piena di entusiasmo.