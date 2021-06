Merine, sotto chiave beni per 150mila euro

Merine - Finiscono sotto sequestro i beni di «Genny». Questa mattina gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura di Lecce hanno messo i sigilli a beni per un valore di oltre 150mila euro:un appartamento e un box, ubicati nel centralissimo Corso Italia di Merine, la frazione di Lizzanello, e una Mini Cooper S Countryman.

Il provvedimento è stato disposto dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura della repubblica. Skhelsen Pronjai, 36enne albanese, meglio conosciuto come Genny, era rimasto coinvolto nell'operazione "Final Blow” e condannato a dieci anni di reclusione per aver fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il sequestro chiude il troncone dell'inchiesta che ha visto implicato nello specifico un gruppo particolarmente attivo, dal 2017 al 2020, nei territori del comune di Melendugno e marine.

Genny è molto conosciuto anche per via delle attività commerciali che conduceva, prima del suo arresto, a Melendugno e nelle marine. In particolare a San Foca per alcuni anni ha gestito un bar pasticceria che la Procura vuole «illecitamente acquisito dal sodalizio malavitoso estromettendo di fatto il precedente proprietario».