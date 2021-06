Lecce, picchiano un ragazzino al bar: una denuncia e un arresto

Lecce - Picchia insieme al fratello un ragazzino davanti a un bar di Porta San Biagio e finisce agli arresti domiciliari. Ad eseguire l'arresto sono stati gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce. P.I., di 20 anni, era già stato denunciato insieme al fratello per il pestaggio del minorenne, avvenuto il 13 giugno scorso.

Il ragazzo, passando tra i tavolini del bar, aveva urtato con lo zaino una busta contenente un regalo. Tanto è bastato per scatenare la reazione del ventenne, che dopo averlo insultato lo ha schiaffeggiato. Il fratello dell'aggressore, di 18 anni, ha continuato a sua volta colpendolo alle spalle e facendolo cadere a terra. Tutto sotto gli occhi di avventori e personale del bar che non avrebbero aiutato la vittima. È stato lo stesso ragazzino, infatti, a chiamare la polizia e a denunciare l'accaduto. Condotto in ospedale, ha avuto una prognosi di dieci giorni.

Avviate le indagini, i due sono stati identificati e denunciati. Il 20enne, che già era sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e all'obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria per il reato di rapina e lesioni personali è stato invece arrestato.