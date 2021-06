Incidente sulla Nardò Avetrana, morto un motociclista

Lecce - Incidente mortale intorno alle 22 sulla Nardò Avetrana all'altezza della masseria Console. Un motociclista di 58 anni Tony Jon Corsano che viaggiava a bordo di una moto insieme alla compagna, ha improvvisamente perso il controllo ed è finito fuori strada. Fatale l'impatto sul terreno circostante. Inutili i soccorsi del 118. L'uomo è deceduto sul colpo per un terribile trauma cranico. Ferita ma non grave la compagna trasportata d'urgenza al «Fazzi» di Lecce. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della compagnia di campi salentina per i rilievi.

Alla stessa ora, ma qui siamo a Copertino, un ciclista che percorreva contromano la provinciale per Monteroni in direzione di quest'ultimo centro, è stato investito da una Fiat Idea diretta a Copertino. Il ciclista, un 40enne di Copertino non aveva alcun dispositivo di segnalazione. A seguito dello scontro è finito contro il parabrezza dell'auto ed è rovinato per alcuni metri sull'asfalto. Illeso ma in stato di choc il conducente della utilitaria. Sul posto si è diretto il personale del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale del capoluogo in codice rosso. Al momento le sue condizioni sarebbero gravi. La ricostruzione della dinamica è affidata ai carabinieri.