Salento, mamma e 2 bimbi rischiano di morire nel mare agitato: salvati dalla Guardia Costiera

LECCE - Momenti di paura nel primo pomeriggio per una mamma e i suoi due bambini che hanno rischiato di annegare a causa del mare agitato in un tratto di spiaggia libera a Mancaversa, marina di Taviano, in Salento. Allarmata per aver visto i due bimbi con il loro materassino trascinati al largo dalla corrente, la donna non ha esitato a gettarsi in acqua per soccorrerli, ma lei stessa è trascinata al largo dalle onde. Alcuni bagnanti li hanno notati e hanno dato l’allarme. In quel tratto di mare è arrivata così una motovedetta della Guardia costiera e, a terra, un’ambulanza del 118. La famigliola è stata tratta in salvo e soccorsa. Ad avere la peggio è stata la donna, per la quale si è reso necessario il trasporto in ospedale. Le sue condizioni comunque non destano preoccupazione.