Lecce, detenuto morto in carcere. È suicidio?

Galatone - È stato trovato morto nella sua cella, nel carcere di Borgo San Nicola, un 34enne di Galatone. L'uomo era riverso per terra, con un sacchetto stretto intorno al collo e una bomboletta di gas accanto. Si sarebbe tolto la vita inalando proprio il gas contenuto nella bomboletta spray.

La prima ipotesi è stata quella del suicidio, ma la Procura ha deciso di approfondire le indagini. Indiscrezioni vogliono che il giovane, nei giorni scorsi, avesse ricevuto delle intimidazioni in carcere. Dissidi con altri detenuti che sarebbero sfociati in una minaccia neanche tanto velata. La stessa madre del ragazzo, appresa la notizia, non si spierebbe il motivo di un gesto così estremo. Il figlio sarebbe rientrato presto a casa per finire di scontare i domiciliari.

Il magistrato inquirente ha già disposto l'autopsia, che sarà eseguita nei prossimi giorni.