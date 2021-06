Lecce, Max Pezzali all'Oversound Music Festival

Lecce - L'Oversound Music Festival ospiterà il 14 agosto lo show musicale anni ’90 di Max Pezzali. In piazza Libertini l'artista proporrà, col “Max 90 live” le canzoni più rappresentative degli 883, che hanno caratterizzato gli anni ’90, e che hanno anche segnato la storia della musica italiana. Uno spettacolo musicale incentrato sull'ultimo decennio del millennio, che lo ha visto protagonista a partire dal 1992, anno in cui è stato pubblicato il primo album «Hanno ucciso l’uomo ragno». Un viaggio musicale per rivivere emozioni e storie raccontate nelle sue canzoni.

Nel rispetto delle norme anti Covid l'ingresso sarà consentito ad un massimo di 1000 persone.